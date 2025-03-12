Ekonomi

Su Kaynağında Petrol Bulundu: Uyarı Yapıldı

su-kaynaginda-petrol-bulundu-uyari-yapildi

PETROL KOKUSU ŞİKAYETİ

Karaman Merkez İlçe’deki vatandaşlar, bir süredir içme ve kullanım suyunda petrol kokusu fark ettiklerini bildirdi. Gelen şikayetler üzerine Karaman İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, su şebekesinden numuneler aldı. Bu numuneler, Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı’nda incelendi. Analiz sonuçları, sudaki petrol hidrokarbonlarının varlığını ortaya çıkardı ve suyun sağlık standartlarına uygun olmadığı belirlendi.

SALGININ KULLANIM ALANLARI SINIRLANDI

İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yönetmelikte belirtilen şartlara göre uygunsuz olduğu tespit edilmiştir. Analiz sonuçları normale dönünceye kadar Karaman İli Merkez İlçe şebeke suyu sadece genel temizlik ve hijyen amacıyla kullanılabilecektir. İçme suyu, gıda hazırlığı veya ağız hijyeni için kesinlikle kullanılmamalıdır” denildi. Yetkililer, sorunun çözümü için Karaman Belediyesi’ne gerekli tedbirlerin alınması yönünde yazı gönderdiklerini belirtti.

SORUŞTURMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Karaman’da şebeke suyunda petrol hidrokarbonlarının nasıl bulunduğu ise henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili detaylı bir inceleme başlatırken, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Şebeke suyunun normale dönme süreci ve kirliliğin kaynağına dair resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Erdoğan: AB Türkiye İle Güç Kazanabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Başbakanı Tusk ile basın toplantısında, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğinin, birliğin güç kaybını önleyeceğini belirtti.
Gündem

Sorularla Nihat Hatipoğlu Şaşkına Döndü

Ramazan ayının başlamasıyla ekranlarda Nihat Hatipoğlu'nun iftar ve sahur programları göz dolduruyor. Ancak bir genç kızın sorusu, ünlü ilahiyatçıyı şoke etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.