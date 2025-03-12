Su Kaynağında Petrol Bulundu: Uyarı Yapıldı

PETROL KOKUSU ŞİKAYETİ

Karaman Merkez İlçe’deki vatandaşlar, bir süredir içme ve kullanım suyunda petrol kokusu fark ettiklerini bildirdi. Gelen şikayetler üzerine Karaman İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, su şebekesinden numuneler aldı. Bu numuneler, Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı’nda incelendi. Analiz sonuçları, sudaki petrol hidrokarbonlarının varlığını ortaya çıkardı ve suyun sağlık standartlarına uygun olmadığı belirlendi.

SALGININ KULLANIM ALANLARI SINIRLANDI

İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yönetmelikte belirtilen şartlara göre uygunsuz olduğu tespit edilmiştir. Analiz sonuçları normale dönünceye kadar Karaman İli Merkez İlçe şebeke suyu sadece genel temizlik ve hijyen amacıyla kullanılabilecektir. İçme suyu, gıda hazırlığı veya ağız hijyeni için kesinlikle kullanılmamalıdır” denildi. Yetkililer, sorunun çözümü için Karaman Belediyesi’ne gerekli tedbirlerin alınması yönünde yazı gönderdiklerini belirtti.

SORUŞTURMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Karaman’da şebeke suyunda petrol hidrokarbonlarının nasıl bulunduğu ise henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili detaylı bir inceleme başlatırken, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Şebeke suyunun normale dönme süreci ve kirliliğin kaynağına dair resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.