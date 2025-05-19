Su Seviyesi Yükseldi, Vatandaşlar Mahsur Kaldı

VAN’DA MAHSUR KALAN VATANDAŞLARA KURTARMA ÇALIŞMASI

Van’ın Başkale ilçesine 20 kilometre mesafedeki Hasanabat Mahallesi’nde, vatandaşlar pancar toplama amacıyla Şivreş Yaylası’na gitti. Gün boyunca yaylada vakit geçiren vatandaşlar, geri dönmeye karar verdiklerinde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle karşıya geçemediler ve bulundukları yerden uzaklaşamadılar.

EKİPLER ARACILIĞIYLA YARDIM GELDİ

Vatandaşların durumu hakkında jandarma ve büyükşehir belediyesi ekiplerine yardım çağrısı yapıldı. Kurtarma çalışmaları başlatıldı ve ekiplerin yoğun gayretleri sonucunda suyun diğer tarafında mahsur kalan yaklaşık 20 kişi, araçlarıyla birlikte güvenli bir şekilde tahliye edildi. Vatandaşların sağlık durumda herhangi bir olumsuzluk yaşamadığı tespit edildi.