Gündem

Su Seviyesi Yükseldi, Vatandaşlar Mahsur Kaldı

su-seviyesi-yukseldi-vatandaslar-mahsur-kaldi

VAN’DA MAHSUR KALAN VATANDAŞLARA KURTARMA ÇALIŞMASI

Van’ın Başkale ilçesine 20 kilometre mesafedeki Hasanabat Mahallesi’nde, vatandaşlar pancar toplama amacıyla Şivreş Yaylası’na gitti. Gün boyunca yaylada vakit geçiren vatandaşlar, geri dönmeye karar verdiklerinde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle karşıya geçemediler ve bulundukları yerden uzaklaşamadılar.

EKİPLER ARACILIĞIYLA YARDIM GELDİ

Vatandaşların durumu hakkında jandarma ve büyükşehir belediyesi ekiplerine yardım çağrısı yapıldı. Kurtarma çalışmaları başlatıldı ve ekiplerin yoğun gayretleri sonucunda suyun diğer tarafında mahsur kalan yaklaşık 20 kişi, araçlarıyla birlikte güvenli bir şekilde tahliye edildi. Vatandaşların sağlık durumda herhangi bir olumsuzluk yaşamadığı tespit edildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Ömer Çelik: Özgür Özel’in Sözleri, Aşırı Sağ Kopyasıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı'na yönelik eleştirilerini Avrupa faşizmiyle ilişkilendirerek, bu söylemlerin aşırı sağdan ilham aldığını belirtti.
Gündem

İsparta’da Kanyonda Suya Düşen Öğrenci Ölüm

Isparta'da bir kanyonda suya düşen 21 yaşındaki üniversite öğrencisinin cesedi bulundu. Olay, bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sonrası gerçekleşti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.