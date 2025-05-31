Suavi, Piyano İçin 20 Bin TL Kayıp

PİYANO ALIMI SONRASI DOLANDIRILMA OLAYI

Ünlü sanatçı Suavi, internette ikinci el eşya satışı yapan bir uygulamadan piyano almak isterken 20 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı. Geçtiğimiz yıl piyano satın almak amacıyla çevrimiçi araştırmalar yapan şarkıcı, dikkatini çeken bir ilan üzerinden satıcıyla iletişime geçti.

KARGO GELMEDİ, ŞÜPHELİYE ULAŞAMADI

Suavi, piyano için 20 bin TL ödeme yaptıktan sonra kargonun belirtilen sürede gelmediğini fark etti. Bunun üzerine ilandaki kişiyle iletişime geçmeye çalıştı ancak bir daha onlarla bağlantı kuramadı. Bu süreçte dolandırıldığını anlayan Suavi, durumu savcılığa bildirerek şikâyetçi oldu.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İfadesinde, piyano satın almak için ilanı gördüğünü ve satıcıyla iletişime geçtikten sonra alım yapmaya karar verdiğini belirten Suavi, ödemenin ardından bir daha kendisine ulaşılamadığını ifade etti. Olayın araştırılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla polis ekipleri tarafından bir şahıs gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.