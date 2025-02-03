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Ekonomi

Şubat Ayı Kira Artış Oranı Açıklandı

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ENFLASYON RAKAMLARI BELİRLİYOR

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, ocak ayı enflasyonu yüzde 5,03 oranında gerçekleşti. 12 aylık enflasyon ortalaması ise yüzde 56,35 olarak belirlendi. Bu oran, özellikle kira artışlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor.

KİRA ARTIŞ ORANLARI HESAPLAMALARDA DİKKATE ALINIYOR

Kira artış oranları, 12 aylık enflasyon ortalamasına göre ayarlanıyor. Dolayısıyla, ocak ayından itibaren yapılacak kira artış oranları yüzde 56,35 seviyesini geçmeyecek. Bu durum, kiracıların yükünü bir nebze olsun hafifletiyor.

ZAM SINIRI KALDIRILDI

Ayrıca, iki yıl boyunca uygulanan konutlarda yüzde 25 zam sınırı, 1 Temmuz 2024 itibarıyla kaldırılmıştı. Bu durum, gelecekteki kira artışlarını etkileme potansiyeline sahip ve kiracılar için önemli bir konu haline geliyor.

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