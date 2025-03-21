Şubatta Kurulan-Kapanan Şirket İstatistikleri Açıklandı

ŞUBAT AYI ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), şubat ayına dair kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, şubatta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 17,3 düşüş gösterirken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 14 azaldı. Öte yandan, kooperatif sayısı yüzde 10,2 artış kaydetti. Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 12, kooperatif sayısı yüzde 42,7 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 38 geriledi. Şubatta geçen yılın aynı ayına oranla kurulan şirket sayısı yüzde 8,7 ve kooperatif sayısı yüzde 20,7 düşüş yaşarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7,7 arttı. Kapanan şirket sayısı ise yüzde 11,8, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 29,6 ve kooperatif sayısı yüzde 9,6 azalmış durumda.

ŞİRKET KURULUŞUNA GENEL BAKIŞ

Söz konusu ayda kurulan 9 bin 315 şirket ve kooperatifin yüzde 87,3’ü limitet şirketler, yüzde 10,7’si anonim şirketler ve yüzde 2’si kooperatiflerden oluştu. Kurulan şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,9’u İstanbul’da, yüzde 11,4’ü Ankara’da ve yüzde 6,8’i İzmir’de faaliyete geçti. Şubat ayında tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti. Kurulan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 964’ü ticaret, 1394’ü inşaat ve 1240’ı imalat sektöründe yer aldı. Gerçek kişi ticari işletmelerinin 585’i inşaat, 486’sı toptan ve perakende ticaret ile motorlu taşıtların onarımı, 114’ü ise imalat sektöründe faaliyet göstermeye başladı.

KAPANAN ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER

Şubatta kapanan şirket ve kooperatiflerin 622’sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların onarımı, 246’sının imalat, 153’ünün ise inşaat sektöründe faaliyet gösterdiği tespit edildi. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 557’sinin toptan ve perakende ticaret ile motorlu taşıtların onarımı, 262’sinin inşaat ve 156’sının imalat sektöründe yer aldığı kaydedildi. Bu ayda 184 kooperatif kuruldu ve bunların 118’i konut yapı, 29’u işletme, 8’er tanesi tarımsal kalkınma kooperatifi ve motorlu taşıyıcılar kooperatifi alanında çalışmalarına başladı.

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

Geçen ay toplam 495 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. Bunlardan 21’i İran, 12’si ise Almanya ile ortaklık yaparak faaliyete geçti. İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 64’ü anonim, 431’i limitet şirket statüsünde işletme göstermektedir. Bu şirketlerin 123’ü uzmanlaşmamış toptan ticaret, 46’sı bilgisayar programlama faaliyetleri ve 42’si işletme ile diğer idari danışmanlık hizmetleri alanında faaliyet gösterdi. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 76,3’ü yabancı sermayeli ortak payını oluşturuyor.