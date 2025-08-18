“Suça Sürüklenen Çocuklar” İçin Yeni Düzenleme Geliyor

ŞİDDET OLAYLARINA YENİ DÜZENLEMELER GELİYOR

Ankara’nın Keçiören ilçesinde 22 yaşındaki Hakan Çakır, kız kardeşinin ve annesinin yolunu kesen kişiler tarafından hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu cinayetle ilgili olarak 4 kişinin tutuklandığını duyurdu. Tunç, “Çocukların suça sürüklenmesini engellemek ve toplumumuzun huzurunu korumak amacıyla soruşturma, kovuşturma ve infaz aşaması ile ilgili olarak Türk Ceza Kanunumuzda ve bazı kanunlarda yeni düzenleme ihtiyacı doğmuştur” açıklamasında bulundu.

CİNAYETİN ARDINDAN YAPILAN AÇIKLAMALAR

Bakan Tunç, Keçiören’de yaşanan elim olayın kendilerini derinden üzdüğünü ifade etti. Ayrıca, olay sonrasında yakalanan şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “kasten öldürme” suçlamasıyla başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak yürütüldüğünü vurguladı ve 4 şüphelinin tutuklandığını duyurdu. “Hayatını kaybeden kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Şiddet, kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin asla kabul edilemez” şeklinde konuştu.

ÇOCUK SUÇLULARI İÇİN YENİ ÖNERİLER

Bakan, Hakan Çakır’ın kaybı ve benzer olayların ardından, özellikle 18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet durumlarının üzerinde titizlikle durulması gereken bir konu haline geldiğini belirtti. Çocukların suça sürüklenmesini engellemek ve toplum huzurunu korumak amacıyla yeni düzenlemelerin gündemde olduğunu söyledi. Bu bağlamda, 15-18 yaş arası çocuklar için belirlenen ceza indirim oranlarının gözden geçirilmesi, çocuklara yönelik sistematik kötü muamelelerin cezalarının artırılması, aile yükümlülüklerinin ihlali durumlarının yaptırımlarının güçlendirilmesi gibi kapsamlı önerilerin yer aldığı bir taslak çalışmasının hazırlandığı kaydedildi.

Bakan Tunç, bunun yanı sıra çocukların korunmasına yönelik tedbirlerin etkin uygulanabilmesi için kurumlar arası koordinasyonun artırılması, kamu görevlilerine yaptırımlar öngörülmesi gibi düzenlemelerin de yapılacağını belirtti. “Amacımız, bir yandan çocuğun üstün yararını gözetirken diğer yandan toplumun güvenliğini sağlamaktır” diyerek, çocukların suça sürüklenmemesi ve ailelerin acı yaşamaması için kararlılıkla adımlar atacaklarını ifade etti.