Sudan’da Kolera Vaka Artışı: 50 Ölü

Sudan’da kolera vakalarında yaşanan artış endişe yaratıyor. Ülkedeki son duruma ilişkin Sudan Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı.

SON 1 HAFTADA YAŞANAN CAN KAYBI

Açıklamada, son bir hafta içinde 2 bin 627 yeni kolera vakası tespit edildiği bildiriliyor. Bu dönemde kolera yüzünden 50 kişinin hayatını kaybettiği de ifade ediliyor.

BİR YILDA KAYDEDİLEN VAKA SAYISI

Ağustos 2024’ten beri Sudan’da toplam 99 bin 756 kolera vakası kaydedildiği ve hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 475’e ulaştığı belirtiliyor.

KOLERA SALGINININ NEDENLERİ

Geçtiğimiz yıl haziran ayında başlayan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına neden olmuştu. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos 2024’te kolerayı bir salgın olarak ilan etti. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, 1 Ekim 2024’te 3.4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu açıkladı. Ayrıca, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 5 Ekim 2024’te Sudan’a 1.4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini duyurdu. Savaşın devam ettiği Sudan’da, etkin bir sağlık sistemi olmaması salgın hastalıkların yayılmasını kolaylaştırıyor ve insanların yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor.