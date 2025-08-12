Sudan’da Kolera Vakaları Artıyor: 50 Ölü

SON DURUM RAPORU

Son dönemde Sudan’da artan kolera vakaları endişe yaratıyor. Ülkenin sağlık durumuna dair Sudan Sağlık Bakanlığı’ndan bir açıklama yapıldı.

SON HAFTADA CAN KAYBI

Açıklamada, son bir haftada toplamda 2 bin 627 yeni kolera vakası tespit edildiği ve bu süre zarfında 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

BİR YILDAKİ VAKA SAYISI

Ağustos 2024’ten itibaren Sudan’da kaydedilen toplam kolera vakası sayısı 99 bin 756’ya ulaştı ve bu süreçte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 475 olarak kaydedildi.

GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER

Geçen yıl haziranda başlayan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına neden oldu. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos 2024 tarihinde kolerayı salgın olarak ilan etti. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, 1 Ekim 2024’te 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu bildirdi. Ayrıca, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) 5 Ekim 2024’te Sudan’a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderdiklerini duyurdu. Ülkede devam eden savaş ortamında sağlık sistemi etkin bir şekilde çalışmadığı için salgın hastalıkların yayılması, insanların yaşamını daha da zorlaştırıyor.