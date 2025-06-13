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Sulama Kanalında Suriye Uyruklu Kayıp

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Olayın Gerçekleştiği Yer ve Zaman

Olay, Derik ilçesinin kırsal kesiminde bulunan Ovalı Mahallesi’ndeki Devlet Su İşleri’ne ait sulama kanalında meydana geldi.

Kayıp Kişi ve İddialar

İddiaya göre, Suriye uyruklu M.M., sıcak havadan bunalarak kanala girdi. M.M., kısa bir süre sonra gözden kayboldu.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Olayı öğrenen yetkililer, ihbar üzerine sağlık, itfaiye, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri (SAK) ve AFAD ekiplerini olay yerine sevk etti. Ekiplerin M.M.’yi bulmak için başlattığı arama çalışmaları devam ediyor.

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