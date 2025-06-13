Sulama Kanalında Suriye Uyruklu Kayıp

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Zaman
Olay, Derik ilçesinin kırsal kesiminde bulunan Ovalı Mahallesi’ndeki Devlet Su İşleri’ne ait sulama kanalında meydana geldi.
Kayıp Kişi ve İddialar
İddiaya göre, Suriye uyruklu M.M., sıcak havadan bunalarak kanala girdi. M.M., kısa bir süre sonra gözden kayboldu.
Arama Kurtarma Çalışmaları
Olayı öğrenen yetkililer, ihbar üzerine sağlık, itfaiye, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri (SAK) ve AFAD ekiplerini olay yerine sevk etti. Ekiplerin M.M.’yi bulmak için başlattığı arama çalışmaları devam ediyor.