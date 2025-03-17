Sultan Vahdettin’in Torununa Hırsızlık Şoku

HIRSIZLIK OLAYI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Poligon Mahallesi’nde yer alan lüks bir sitede, 15 Mart 2025 tarihinde Mesuda Evliyazade, evinden hırsızlık olduğunu bildirerek polise başvurdu.

ÇALINANLARIN DEĞERİ HATRI SAYILIR MİKTARDA

Evinden toplamda 11 milyon 650 bin liralık mücevher çalındığını ifade eden Mesuda Evliyazade, aralarında Ulviye Sultan’dan kalma pırlanta işlemeli altın bileziğin 6 milyon lira değerinde olduğunu belirtti. Olayın, 4 Şubat 2025 tarihinde işe aldığı hizmetçi tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

GÜVENLİK KAMERALARI OLAYI AYAĞA KALDIRDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olay sonrası güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncelemelerde, hizmetçi T.Ç.’nin her hafta izne çıkarken, evden topladıklarını poşetlere doldurup ayrıldığını tespit etti. Bu bilgilere dayanarak, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri T.Ç.’yi Esenyurt’ta gözaltına aldı. T.Ç.’nin evinde yapılan aramada çalınan 79 parça eşya, çanta ve elbise bulundu.