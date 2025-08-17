Sulutepe Göleti Kuruyor Tehdidi Var!

SU SEVİYESİNDEKİ DÜŞÜŞ

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki Sulutepe Mahallesi’nde, arazilerin sulanması amacıyla 1976 yılında kurulan ve 360 hektarlık bir alanı kapsayan Sulutepe Göleti’nin suyu önemli oranda azalmış durumda. Neredeyse tamamen kuruma noktasına yaklaşan göletteki su çekilmesi ve tabandaki çatlaklar, drone ile görüntülenmiş.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sait Şahinalp, sıcaklık artışı ve buharlaşmanın su kaynakları üzerinde olumsuz etkiler yarattığını vurguladı. Şahinalp, iklim değişikliği nedeniyle yağışların ve sıcaklıkların mevsimler arasında yer değiştirdiğini ifade etti. Son yıllarda bölgedeki ortalama sıcaklığın 18,1’den 19 dereceye yükseldiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Şahinalp, gölet ve barajlardaki su seviyesindeki azalmanın nedenlerini şu şekilde açıkladı: “Havzalar yağışlarla besleniyor. Yağışların azalması, özellikle yağmurlarla veya kar erimeleriyle beslenen akarsuların su miktarını düşürüyor. Sıcaklık artışı ise buharlaşmayı artırıyor ve göletlerin kurumasına yol açıyor.”

ÇİFTÇİLERİN SIKINTISI

Sulutepe Göleti’nden sulama yapan çiftçilerden Tahir Yaman, son yıllarda göletteki su seviyesinin dibe indiğini ve bu durumun su sıkıntısına yol açtığını söyledi. Yaman, “Bölgede 2 senedir yağış eksikliği var, doğru dürüst yağmur da yağmıyor. Bu nedenle su seviyesi de bayağı düştü. Göletimiz kuruma aşamasında” diye belirtti. Ayrıca, Prof. Dr. Şahinalp su israfının önlenmesi gerektiğini vurguladı.