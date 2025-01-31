Suni Williams Uzay Yürüyüşü Rekoru Kırdı

UZAYDAKİ YENİ REKOR

ABD’li astronot Suni Williams’ın, uzayda en uzun süre yürüyüş yapan kadın astronot olduğu duyuruldu. Williams, 62 saat 6 dakika ile bu rekoru elde etti. Bu bilgi, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) X hesabından paylaşıldı. Williams, daha önceki rekoru elinde bulunduran Peggy Whitson’a ait olan 60 saat 21 dakikalık uzay yürüyüşü süresini geride bıraktı.

UZAYDA ZORUNLU YÜRÜYÜŞ

Williams ve meslektaşı Butch Wilmore, uzun süre uzayda mahsur kaldıkları sırada “istasyon donanımını korumak ve Destiny laboratuvarı ile Quest hava kilidinden analiz için yüzey malzemesi örnekleri toplamak amacıyla” 5 saat 26 dakikalık bir uzay yürüyüşü yaptı. Bu yürüyüş, Williams’ın toplam uzayda yürüyüş süresini 62 saat 6 dakikaya taşıdı ve böylece uzayda en uzun süre yürüyüş yapan kadın astronot unvanını aldı.

MAHSUR KALAN ASTRONOTLAR

Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024’te Boeing’in yeni Starliner kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilmişti. Ancak Starliner’da meydana gelen teknik arıza sonucunda, iki astronotun dönüş tarihi ertelendi. NASA, kapsülün boş dönmesi için direktif vermişti. Dönüşlerinin, SpaceX’in yedek kapsülünü fırlatma tarihinin ertelenmesi ile birlikte mart sonu veya nisan başına kadar mümkün olmayacağı, uzayda kalış sürelerinin yaklaşık 10 ayı bulabileceği düşünülüyor.