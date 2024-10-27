Sünnet Düğününde Zehirlenme Vakaları Yaşandı

ÇAYIROVA’DA SÜNNET DÜĞÜNÜ SONRASI HASTANELERE BAŞVURULAR ARTTI

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir sünnet düğünü sonrası 60 kişi mide bulantısı ve kusma şikayeti ile hastanelere gitti. Yenimahalle Menderes Caddesi’nde bulunan bir dernekte öğle saatlerinde gerçekleştirilen sünnet düğününde davetlilere tavuklu pilav sunuldu. Tavuklu pilav tüketen bazı davetlilerin evlerine döndükten sonra mide bulantısı ve kusma gibi zehirlenme belirtileri yaşadığı belirtildi.

HEMEN SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne çok sayıda ihbar yapılmasının ardından sağlık ekipleri, bölgedeki çeşitli noktalara yönlendirildi. Rahatsızlanan bazı vatandaşlar, sağlık ekiplerinin acil müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere sevk edilirken, diğerleri kendi imkanlarıyla hastaneye gitmeyi tercih etti. Edinilen bilgiye göre, 60’tan fazla kişi benzer şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvurdu.