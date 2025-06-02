Spor

Süper Kupa Eşleşmeleri Belli Oldu

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SEZONUN SONUNDA SÜPER KUPA EŞLEŞMELERİ BELİRLENDİ

Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarının sona ermesiyle, Süper Kupa’da yapılacak eşleşmeler netleşti. Yeni format ile bu yılki Süper Kupa, tarafsız sahalarda tek maç eleme usulüyle oynanacak. Yarı finale, lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile lig ikincisi eşleşecek ve kazanan ekipler finalde mücadele edecek.

GALATASARAY’IN BAŞARISIYLA KATILIMCI SAYISI ARTTI

Bu sezon Galatasaray, Süper Lig’de şampiyon olmayı başardı ve Ziraat Türkiye Kupası’nı kazandı. Bu başarı, ligi üçüncü sırada tamamlayan Samsunspor’un Süper Kupa müsabakalarına katılacak son takım olmasını sağladı.

EŞLEŞMELER AÇIKLANDI

Süper Kupa eşleşmeleri ise şöyle oluştu: Galatasaray, Trabzonspor ile karşılaşırken, Fenerbahçe Samsunspor ile mücadele edecek. Yeni format ile Süper Kupa 2025, 2026 yılının Ocak ayında gerçekleştirilecek ve müsabakalar tarafsız sahalarda tek maç eleme usulüyle düzenlenecek.

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