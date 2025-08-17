Süper Lig 2. Hafta: Samsunspor 1-0 Kocaelispor

MAÇIN DETAYLARI

Süper Lig’in 2. haftasında oynanan karşılaşmada Samsunspor, Kocaelispor’u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Samsunspor 2’de 2 yaparken, Kocaelispor ise 2’de 0 yaptı.

İLK YARIDA GOLLÜ DURUM YOK

15. dakikada sağ kanattan Ahmet Oğuz’un ortasında, ceza sahasında Samet Yalçın’ın kafa vuruşu kale direğine çarparak savunma tarafından kornere gönderildi. 21. dakikada Zeki Yavru’nun sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Dimata’nın kafa vuruşunu kaleci Jovanovic dikkatli bir şekilde kurtardı. 32. dakikada Zeki Yavru’nun taç atışı sonrasında Mouandilmadji’nin şutu, Jovanovic tarafından kornere çeldi. İlk yarıda VAR’dan gelen uyarıyla, Zorbay Küçük, Holse’ye müdahalesi nedeniyle Samet Yalçın’ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

İKİNCİ YARIDA GOL GELİYOR

53. dakikada Haidara’nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, savunmanın kafasından seken top kalecide kaldı. 60. dakikada Ntcham’ın ceza sahası sol çizgisindeki sert vuruşunu Jovanovic kornere çeldi. 64. dakikada rakibini geçen Emre Kılınç’ın şutunda meşin yuvarlak kalecide kalırken; 82. dakikada Soner Aydoğdu’nun kullandığı kornerde, Van Drongelen kafa vuruşuyla topu kaleci Jovanovic’e çarptırarak ağlarla buluşturdu ve skoru 0-1’e taşıdı. Kocaelispor 85. dakikada Petkovic’in serbest vuruşu ile beraberlik golüne yaklaştı fakat top üst direkten oyun alanına döndü.

MAÇIN KADROLARI VE NOTLAR

Karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazandı. STAT: Kocaeli

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Emin Tuğral, Seyfettin Ünal

Kocaelispor kadrosu: Jovanovic, Ahmet Oğuz (Dk. 86 Agyei), Dijksteel, Appindangoye, Haidara, Show, Samet Yalçın, Nonge Boende (Dk. 86 Can Keleş), Oğulcan Çağlayan (Dk. 45 Mesut Can Tunalı), Mendes, Petkovic.

Samsunspor kadrosu: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel (Dk. 45 Makoumbou), Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 77 Soner Gönül), Holse (Dk. 69 Soner Aydoğdu), Dimata (Dk. 69 Muja), Mouandilmadji (Dk. 90+2 Yunus Emre Çift).

Gol: Dk. 82. Jovanovic (Kendi kalesine) (Samsunspor)

Kırmızı kart: Dk. 45 Samet Yalçın (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 63 Show, Dk. 81 Nonge Boende (Kocaelispor), Dk. 33 Celil Yüksel, Dk. 85 Makoumbou (Samsunspor)