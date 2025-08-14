Süper Lig 2. Haftanın Hakemleri Açıklandı

HAKEMLER AÇIKLANDI

Trendyol Süper Lig’de 2. haftayı bekleyen futbolseverler için maçlarda görev alacak hakemler duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligin ikinci haftasında düdük çalacak hakemlerin listesi şöyle şekillendi:

MAÇ GÜNLERİ VE HAKEMLER

Yarın saat 21.30’da Galatasaray ve Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Bu maçın hakemi Ozan Ergün olacak. 16 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00’da Kocaelispor, Samsunspor ile mücadele edecek ve bu karşılaşmanın hakemliği Zorbay Küçük yapacak. Aynı gün saat 21.30’da Corendon Alanyaspor ile Çaykur Rizespor, Atilla Karaoğlan yönetiminde sahada olacak. Devamında yine saat 21.30’da Göztepe ve Fenerbahçe karşılaşmasının hakemi Yasin Kol olacak.

PANORAMA VE HAKEM ATAMALARI

17 Ağustos Pazar günü saat 19.00’da gerçekleşecek olan Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor maçında Oğuzhan Aksu düdük çalarken, TÜMOSAN Konyaspor ile Gaziantep FK arasındaki karşılaşmanın hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak. 21.30’da Beşiktaş ve ikas Eyüpspor maçında Halil Umut Meler görev alırken, aynı saatte RAMS Başakşehir ve Kayserispor maçı için Kadir Sağlam atandı.

Son olarak, 18 Ağustos Pazartesi saat 21.30’da Kasımpaşa’nın Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmada hakem Cihan Aydın görevi üstlenecek.