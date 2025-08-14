Süper Lig 2. Haftanın Hakemleri Açıklandı

HAKEMLER AÇIKLANDI

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında düdük çalacak olan hakemler belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ligin 2. haftasında görev alacak hakemlerle ilgili duyurusunu yaptı.

MAÇ PROGRAMI

Yarın akşam saat 21.30’da Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek ve bu maçı Ozan Ergün yönetecek. 16 Ağustos Cumartesi günü ise 19.00’da Kocaelispor ile Samsunspor’un maçına Zorbay Küçük, 21.30’da Corendon Alanyaspor ile Çaykur Rizespor arasındaki maça Atilla Karaoğlan, ve aynı saatte Göztepe ile Fenerbahçe maçına Yasin Kol hakemlik yapacak.

17 AĞUSTOS MAÇLARI

17 Ağustos Pazar günü 19.00’da Gençlerbirliği, Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak ve bu maçı Oğuzhan Aksu yönetecek. Aynı saatte TÜMOSAN Konyaspor’un Gaziantep FK ile mücadelesi ise Adnan Deniz Kayatepe tarafından yönetilecek. 21.30’da Beşiktaş ve ikas Eyüpspor mücadelesini Halil Umut Meler, aynı saatte RAMS Başakşehir ile Kayserispor karşılaşmasını da Kadir Sağlam yönetecek.

HAFTANIN SON MACCI

18 Ağustos Pazartesi akşamı saat 21.30’da Kasımpaşa ile Trabzonspor arasındaki mücadelenin hakemi Cihan Aydın olacak. Bu maç, 2. hafta programının son karşılaşması olacak.