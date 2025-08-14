Süper Lig 2. haftanın hakemleri belirlendi

HAKEMLER BELİRLENDİ

Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasındaki maçların hakemleri duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nun yaptığı açıklamaya göre, 2. haftada görev alacak hakemler şu şekilde sıralandı:

MAÇ TAKVİMİ

Yarın, 21.30’da Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek ve bu maçın hakemi Ozan Ergün olacak. 16 Ağustos Cumartesi günü, 19.00’da Kocaelispor ile Samsunspor’un maçını Zorbay Küçük yönetecek. Aynı gün, 21.30’da Corendon Alanyaspor ile Çaykur Rizespor’un arasında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Ayrıca, 21.30’da Göztepe ile Fenerbahçe’nin maçını Yasin Kol yönetecek.

Pazar Günü MAÇLARI

17 Ağustos Pazar günü, 19.00’da Gençlerbirliği ve Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasında Oğuzhan Aksu görev alacak. Aynı saatte TÜMOSAN Konyaspor ile Gaziantep FK’nın maçında hakem Adnan Deniz Kayatepe olacak. Günün devamında, 21.30’da Beşiktaş ile ikas Eyüpspor maçının hakemi Halil Umut Meler, RAMS Başakşehir ile Kayserispor karşılaşmasının hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

Pazartesi Günü MAÇI

18 Ağustos Pazartesi günü, saat 21.30’da Kasımpaşa ile Trabzonspor’un maçı düzenlenecek ve bu maçı Cihan Aydın yönetecek. Bu haftaki hakem atamaları, birçok futbolseverin merakla beklediği olaylardan biri oldu.