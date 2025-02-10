Süper Lig’de 23. Hafta Sonuçları ve Fikstür

Süper Lig’de 23. hafta tamamlandı. Kapanış maçlarında Trabzonspor, Eyüpspor’u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Bodrum FK ile Göztepe arasındaki karşılaşma ise 0-0 berabere bitti. Galatasaray-Adana Demirspor mücadelesi, konuk takımın sahadan çekilmesi nedeniyle yarım kaldı. Galatasaray, 57 puanla liderliğini koruyor. Alanyaspor’u 2-0 yenen Fenerbahçe ise 54 puana ulaşarak zirve takibini sürdürüyor.
SÜPER LİG’DE HAFTA SONU SONUÇLARI
23. haftanın sonuçları şöyle şekillendi:
– Samsunspor-Hatayspor: 2-0
– Kayserispor-Konyaspor: 3-2
– Sivasspor-Beşiktaş: 0-2
– Kasımpaşa-Rizespor: 3-2
– Alanyaspor-Fenerbahçe: 0-2
– Antalyaspor-Başakşehir: 0-0
– Trabzonspor-Eyüpspor: 1-0
– Bodrum FK-Göztepe: 0-0
Puan Durumu ve 24. Haftanın Programı
24. haftanın programı şu şekilde:
14 Şubat Cuma 20.00 Adana Demirspor-Antalyaspor
15 Şubat Cumartesi 13.30 Gaziantep FK-Sivasspor
15 Şubat 16.00 Başakşehir-Bodrum FK
15 Şubat 19.00 Beşiktaş-Trabzonspor
16 Şubat Pazar 13.30 Hatayspor-Alanyaspor
16 Şubat 16.00 Konyaspor-Samsunspor
16 Şubat 16.00 Eyüpspor-Kayserispor
16 Şubat 19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa
17 Şubat Pazartesi 20.00 Rizespor-Galatasaray