Süper Lig’de 23. Hafta Sonuçları ve Fikstür

Süper Lig’de 23. hafta tamamlandı. Kapanış maçlarında Trabzonspor, Eyüpspor’u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Bodrum FK ile Göztepe arasındaki karşılaşma ise 0-0 berabere bitti. Galatasaray-Adana Demirspor mücadelesi, konuk takımın sahadan çekilmesi nedeniyle yarım kaldı. Galatasaray, 57 puanla liderliğini koruyor. Alanyaspor’u 2-0 yenen Fenerbahçe ise 54 puana ulaşarak zirve takibini sürdürüyor.

SÜPER LİG’DE HAFTA SONU SONUÇLARI

23. haftanın sonuçları şöyle şekillendi:

– Samsunspor-Hatayspor: 2-0

– Kayserispor-Konyaspor: 3-2

– Sivasspor-Beşiktaş: 0-2

– Kasımpaşa-Rizespor: 3-2

– Alanyaspor-Fenerbahçe: 0-2

– Antalyaspor-Başakşehir: 0-0

– Trabzonspor-Eyüpspor: 1-0

– Bodrum FK-Göztepe: 0-0

Puan Durumu ve 24. Haftanın Programı

24. haftanın programı şu şekilde:

14 Şubat Cuma 20.00 Adana Demirspor-Antalyaspor

15 Şubat Cumartesi 13.30 Gaziantep FK-Sivasspor

15 Şubat 16.00 Başakşehir-Bodrum FK

15 Şubat 19.00 Beşiktaş-Trabzonspor

16 Şubat Pazar 13.30 Hatayspor-Alanyaspor

16 Şubat 16.00 Konyaspor-Samsunspor

16 Şubat 16.00 Eyüpspor-Kayserispor

16 Şubat 19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa

17 Şubat Pazartesi 20.00 Rizespor-Galatasaray