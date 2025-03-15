Süper Lig’de Gol Krallığı Yarışı Nefes Kesti!

OSİMHEN’İN HAT-TRİCKİ

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılı ekibin Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, bu karşılaşmada 3 gol atmayı başardı. Maçın 30. dakikasında, Barış Alper Yılmaz’ın pasıyla ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Alvaro Morata’nın içeriye çevirdiği topu, arka direkte iyi takip eden Osimhen, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skoru 1-0’a taşıdı.

İKİNCİ GOL VE HAT-TRİCK

26 yaşındaki futbolcu, 45+2. dakikada sağ kanattan Barış Alper’in getirdiği topla kaleciyle karşı karşıya kalarak ağları bir kez daha havalandırdı ve skoru 3-0 yaptı. Bu karşılaşma ile birlikte Osimhen, Galatasaray forması ile ilk kez hat-trick gerçekleştirdi. Ayrıca, Süper Lig’deki gol sayısını 20 yaparak gol krallığı yarışında dikkat çeken bir başarı elde etti.

SÜPER LİG GOL YARIŞI

Osimhen’in bu performansı, Süper Lig’deki gol yarışı krallığında ilgi çekmeyi sağladı. Şimdi, bu ligde en çok gol atan oyuncuları ve son durumu hep birlikte inceleyelim.