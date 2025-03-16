Süper Lig’de Küme Düşen Takım Belli Oldu

SPOR DÜNYASI ŞAŞKIN

Spor camiası büyük bir sarsıntı yaşadı, çünkü Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım kesinleşti. Adana Demirspor, Bodrum FK’nın Çaykur Rizespor’u deplasmanda 2-0 yenmesiyle ligin bitimine 10 hafta kala Süper Lig’e veda etti. Mavi-lacivertli ekip, eksi 2 puanla son sırada kalırken, Bodrum FK 30 puanla 15. sıraya yükseldi ve bu sonuç, Adana’nın kaderini belirledi. Taraftarlar, “Bu nasıl olur?” diye sorgularken, tribünlerdeki sessizlik yerini şaşkınlığa bıraktı. Hazır mısınız, birlikte bu dramatik olayları yaşayalım!

ADANA DEMİRSPOR’UN KABUSU GERÇEK OLDU

Adana Demirspor’un geçirdiği sezon adeta bir kabus gibi geçti ve bu kabus artık gerçek oldu! Sezon boyunca eksi 2 puanla son sırada mücadele eden Mavi Şimşekler, Bodrum FK’nın Rizespor’u yenmesiyle matematiksel olarak ligden düştü. 10 hafta kala yaşanan bu veda, taraftarları derin bir üzüntüye soktu. Adana’nın bu sezonki durumu, aldığı cezalar ve saha dışındaki sorunlarla gölgelendi, ancak Bodrum’un galibiyetiyle bu duruma son noktayı koyuldu. Bu düşüş, Süper Lig tarihine geçilecek bir dram olarak kaydedildi.

BODRUM FK’NIN ZAFERİ

Bodrum FK, sahada büyük bir başarıya imza attı! Deplasmanda Çaykur Rizespor’u 2-0 yenerek 30 puana ulaştı ve küme düşme hattının üstüne çıkarak 15. sırada yerini aldı. Bu galibiyet, yalnızca Bodrum FK’nın kurtuluşunu sağlamakla kalmadı, aynı zamanda Adana Demirspor’un sonunu da getirmiş oldu. Bu kritik üç puan, ligdeki alt sıralardaki dengeleri alt üst etti. Taraftarlar, “Bodrum farkı!” diye bağırırken, bu zaferle birlikte gözler yeniden sahaya çevrildi.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Adana Demirspor taraftarları sosyal medya üzerinden büyük bir tartışma içine girdi. “Bu takım küme düşmeyi hak etmedi, yönetim nerede?” gibi sesler yükselirken, bazı taraftarlar “Sezon başındaki cezalar bu sonu getirdi” diyerek yönetimi eleştirdi. Bu durum, taraftarlar arasında büyük bir tartışmaya yol açtı.