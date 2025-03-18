Süper Lig’de Mourinho’yu Üzecek Durumlar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor ile yapılan beraberlik sonrasında şampiyonluk şanslarının devam ettiğini ifade etti. Ancak Süper Lig tarihine bakıldığında, durumun çok da umut verici olmadığı ortaya çıkıyor. 2000’li yıllarda, 27. hafta itibarıyla 6 puan farkla lider durumda bulunan takımların çoğu, sezon sonunda şampiyon olmayı başardı.

TEK İSTİSNA: 2018-19 SEZONU

Sadece bir istisna 2018-19 sezonunda yaşandı. Bu dönemde Başakşehir, 6 puan önde olduğu Galatasaray’a şampiyonluğu kaptırdı. Galatasaray, o sezon 33. haftada Başakşehir’i yenerek aradaki farkı kapattı ve ikili averajda üstünlük sağladı. Ancak bu sezon Fenerbahçe’nin, Galatasaray ile herhangi bir lig maçı bulunmuyor.

Süper Lig’in 19 takım ile oynandığı 2022-23 sezonunda da tablo farklı olmadı. O sezon 27. hafta itibarıyla Galatasaray, Fenerbahçe’ye 6 puan fark atmış ve sezon sonunda bu üstünlüğünü koruyarak şampiyon oldu. 2000’li yıllarda 27. haftadan sonra şampiyonluk yarışında geriden gelip kazanan takımların sayısı oldukça sınırlı.

GERİDEN GELEN TAKIMLAR AZINLIKTA

2019-20 sezonunda Başakşehir, Trabzonspor’un 2 puanlık üstünlüğünü aşarak şampiyonluğa ulaştı. 2014-15 sezonunda ise Galatasaray, Fenerbahçe’nin 1 puan önüne geçerek kupayı kazandı. 2010-11 sezonunda Fenerbahçe, Trabzonspor ile aynı puana sahipken sezonu lider tamamladı. Mourinho “Şampiyonluk şansımız sürüyor” dese de, Süper Lig tarihindeki istatistikler Fenerbahçe’nin işinin zor olduğunu gösteriyor.