Spor

Süper Lig’de Yeni Sezon Başlangıcı Açıklandı

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YENİ SEZONUN BAŞLANGIÇ TARİHİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), önümüzdeki futbol sezonunun takvimini açıkladı. Yapılan bilgilendirmede, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig’in başlangıç tarihleri de yer aldı. Yeni sezon, 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan karşılaşmalarla start alacak. TFF’den gelen açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’de 2025-2026 sezonu başlangıç tarihlerini belirlemiştir.” denildi.

SEZONUN AÇILIŞ MAÇLARI VE PLANLAMASI

Açıklamada, “Alınan karara göre; Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde, Nesine 2. Lig 30-31 Ağustos 2025 tarihlerinde, Nesine 3. Lig ise 6-7 Eylül 2025 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır.” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, liglere yönelik sezon planlamasının daha sonra kamuoyuna sunulacağı belirtildi.

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