Süper Lig’de Yeni Sezonun Tarihi Açıklandı

FUTBOLUN YENİ SEZONU YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Federasyonun yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’de 2025-2026 sezonu başlangıç tarihlerini belirlemiştir” ifadesine yer verildi. Açıklamada, liglerin başlangıç tarihleri detaylandırılarak, TFF’nin liglere ilişkin detaylı sezon planlamasını ilerleyen dönemde kamuoyuyla paylaşacağı bilgisi paylaşıldı. Bu karar, Türkiye futbolunda yeni sezonun yol haritasını belirleyen ilk adım olarak öne çıkıyor.

SÜPER LİG’DE HEYECAN YENİDEN BAŞLIYOR

Trendyol Süper Lig’in 2025/26 sezonu, 8 Ağustos’ta başlayacak ve dört gün süresince oynanacak maçlarla futbolseverleri yeniden tribünlere ve ekran başına çekmeye hazırlanıyor. Geçen yıllarda olduğu gibi Ağustos’un sıcak günlerinde başlayacak olan lig, kulüplerin transfer dönemi ile hazırlık maçlarını da içeren hareketli bir süreci beraberinde getirecek. TFF’nin bu erken duyurusu, kulüplerin ve taraftarların planlama yapmasına fırsat verecek.

DİĞER LİGLERİN TAKVİMİ DE NETLEŞTİ

Süper Lig’in yanı sıra alt liglerin başlangıç tarihleri de açıklandı ve futbol ekosistemindeki tüm paydaşlara net bir çerçeve sunuldu. Trendyol 1. Lig, Süper Lig ile aynı tarihlerde başlarken, Nesine 2. Lig 30-31 Ağustos’ta, Nesine 3. Lig ise 6-7 Eylül’de sahaya çıkacak. Bu takvim, Türkiye futbolunda alt liglerin de önemini sürdürdüğünü ve geniş bir organizasyonla yeni sezona hazırlanıldığını gösteriyor.

SEZON PLANLAMASI MERAKLA BEKLENİYOR

TFF’nin açıklamasında, liglerin maç fikstürleri ve detaylı sezon planlamasının daha sonra duyurulacağı bilgisi, futbolseverler arasında heyecan yarattı. Kulüplerin transfer politikaları, maç takvimi ve Avrupa kupalarıyla uyumu gibi konuların önümüzdeki aylarda netlik kazanması bekleniyor. Trendyol Süper Lig’in 2025/26 sezonu, hem şampiyonluk yarışı hem de küme düşme mücadelesiyle büyük bir çekişmeye sahne olabiliyor.