Süper Lig’in 2. Haftası Hakemleri Açıklandı

HAKEMLER KİMLER OLDU?

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında hangi hakemlerin düdük çalacağı belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2. haftadaki maçları yönetecek hakemler şöyle sıralandı:

YARIN HANGİ MAÇLAR VAR?

Yarın, 21.30’da oynanacak Galatasaray ile Fatih Karagümrük maçında düdüğü Ozan Ergün çalacak.

CUMARTESİ MAÇLARI VE HAKEMLERİ

16 Ağustos Cumartesi günü, 19.00’da Kocaelispor ile Samsunspor karşılaşmasında hakem Zorbay Küçük görev alacak. Aynı gün saat 21.30’da oynanacak Corendon Alanyaspor ile Çaykur Rizespor maçında Atilla Karaoğlan, Göztepe ile Fenerbahçe karşılaşmasında da Yasin Kol düdük çalacak.

PAZAR GÜNÜ OYNANACAK MAÇLAR

17 Ağustos Pazar günü, 19.00’da Gençlerbirliği ile Hesap.com Antalyaspor maçında Oğuzhan Aksu, TÜMOSAN Konyaspor ile Gaziantep FK maçında ise Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak. Saat 21.30’da Beşiktaş ile ikas Eyüpspor karşılaşmasına Halil Umut Meler, RAMS Başakşehir ile Kayserispor maçına da Kadir Sağlam hakemlik yapacak.

Pazartesi Günü SON MAÇ

18 Ağustos Pazartesi günü, 21.30’da Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanacak maçta hakem Cihan Aydın görev alacak.