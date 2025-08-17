Süper Lig’in 2. Haftasında: Samsunspor 1-0 Kazandı

MAÇIN DETAYLARI

Süper Lig’in 2. haftasında Samsunspor, deplasmanda Kocaelispor’u 1-0’lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Samsun, sezonun ilk iki maçında iki galibiyet alırken, Kocaelispor ise henüz puanla tanışamadı. Maçın ilk yarısında, 15. dakikada sağ kanattan Ahmet Oğuz’un ortasında Samet Yalçın’ın kafa vuruşu, kale direğine çarpıp savunma tarafından kornere gönderildi. Devam eden dakikalarda 21. dakikada Zeki Yavru’nun ceza sahasına yaptığı ortada Dimata’nın kafa vuruşu, kaleci Jovanovic tarafından iyi bir şekilde kurtarıldı. 32. dakikada Zeki Yavru’nun taç atışı sonrası Mouandilmadji’nin şutu, bu kez Jovanovic tarafından kornere çelindi. Maçın 42. dakikasında VAR kontrolüyle Samet Yalçın, Holse’ye yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. İlk yarı her iki takımın da gol bulamamasıyla 0-0 sona erdi.

İKİNCİ YARIDA GOL GELDİ

İkinci yarıya hızlı başlayan takımlar arasında 53. dakikada Haidara’nın kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top, kaleci Jovanovic’te kaldı. 60. dakikada Ntcham’ın ceza sahası sol çizgisinden yaptığı sert vuruş, kaleci Jovanovic tarafından kornere gönderildi. 64. dakikada ise Emre Kılınç, ceza sahasında yaptığı vuruşla kaleciye zor anlar yaşatmasına rağmen sonuç alamadı. 82. dakikada Soner Aydoğdu’nun köşe vuruşunda, iyi yükselen Van Drongelen’in kafa vuruşu, kaleci Jovanovic’e çarparak ağlarla buluştu ve Samsunspor öne geçti: 0-1. Maçın son anlarında, 85. dakikada Kocaelispor, Petkovic’in serbest vuruşunda üst direğe takılarak beraberlik fırsatını değerlendiremedi. Karşılaşma, Samsunspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR VE HAKEMLER

Stat: Kocaeli

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Emin Tuğral, Seyfettin Ünal

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz (Dk. 86 Agyei), Dijksteel, Appindangoye, Haidara, Show, Samet Yalçın, Nonge Boende (Dk. 86 Can Keleş), Oğulcan Çağlayan (Dk. 45 Mesut Can Tunalı), Mendes, Petkovic

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel (Dk. 45 Makoumbou), Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 77 Soner Gönül), Holse (Dk. 69 Soner Aydoğdu), Dimata (Dk. 69 Muja), Mouandilmadji (Dk. 90+2 Yunus Emre Çift)

Gol: Dk. 82. Jovanovic (Kendi kalesine) (Samsunspor)

Kırmızı kart: Dk. 42 Samet Yalçın (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 63 Show, Dk. 81 Nonge Boende (Kocaelispor), Dk. 33 Celil Yüksel, Dk. 85 Makoumbou (Samsunspor)