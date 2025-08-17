Süper Lig’İn 2. Haftasında Samsunspor 1-0 Kazandı

MAÇ SONUCU

Süper Lig’in 2. haftasında, Samsunspor, deplasmanda Kocaelispor’u 1-0 mağlup etti. Bu skorla birlikte Samsunspor, sezonun ilk iki maçında 2’de 2 yapmayı başardı. Kocaelispor ise iki maçta puan alamadı.

İLK YARIDA TEMPO YÜKSEK

15. dakikada, sağ kanattan Ahmet Oğuz’un ortasında Samet Yalçın’ın kafa vuruşu, kale direğine çarptı ve savunma topu kornere gönderdi. 21. dakikada, Zeki Yavru’nun ceza sahasına ortasında Dimata’nın kafa vuruşunu kaleci Jovanovic, iyi bir refleksle direk dibinden çıkardı. 32. dakikada, Zeki Yavru’nun taç atışından sonra Mouandilmadji’nin şutunu kaleci Jovanovic, kornere çeldi. 42. dakikada, VAR incelemesinin ardından, Zorbay Küçük; Holse’ye yaptığı müdahale nedeniyle Samet Yalçın’a kırmızı kart gösterdi. İlk yarı 0-0’lık eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA GOL GELDİ

53. dakikada, Haidara’nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta top savunmanın kafasından sekerek kaleci Jovanovic’in önüne düştü. 60. dakikada, ceza sahası sol çizgisinde topla buluşan Ntcham’ın sert vuruşunu kaleci Jovanovic, bir kez daha kornere çeldi. 64. dakikada, Emre Kılınç rakibini geçtikten sonra şutunu attı ancak meşin yuvarlak kaleci Jovanovic’e takıldı. 82. dakikada, Soner Aydoğdu’nun kornerinde, iyi yükselen Van Drongelen kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı kaleci Jovanovic’e çarptırıp ağlarla buluşturdu: 0-1. 85. dakikada, Kocaelispor beraberlik golüne yaklaşsa da Petkovic’in serbest vuruşu üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Maç sonunda Samsunspor, karşılaşmayı 1-0 kazanmış oldu.

MAÇTAN NOTLAR

Stat: Kocaeli

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Emin Tuğral, Seyfettin Ünal

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz (Dk. 86 Agyei), Dijksteel, Appindangoye, Haidara, Show, Samet Yalçın, Nonge Boende (Dk. 86 Can Keleş), Oğulcan Çağlayan (Dk. 45 Mesut Can Tunalı), Mendes, Petkovic.

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel (Dk. 45 Makoumbou), Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 77 Soner Gönül), Holse (Dk. 69 Soner Aydoğdu), Dimata (Dk. 69 Muja), Mouandilmadji (Dk. 90+2 Yunus Emre Çift)

Gol: Dk. 82. Van Drongelen (Kendi kalesine) (Samsunspor)

Kırmızı kart: Dk. 45 Samet Yalçın (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 63 Show, Dk. 81 Nonge Boende (Kocaelispor), Dk. 33 Celil Yüksel, Dk. 85 Makoumbou (Samsunspor)