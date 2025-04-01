Süper Lig Puan Durumu ve Haftanın Maçları

SÜPER LİG 29. HAFTA MAÇLARI

Süper Lig’de 29. haftanın heyecanı sona erdi. Bu haftanın kapanış karşılaşmasında Başakşehir, Eyüpspor’u 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

GALATASARAY İLK YENİLGİSİNİ YAŞADI

Lider Galatasaray, Beşiktaş’a 2-1 yenilerek bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı ve puanı 71’de kaldı.

PUAN FARKI 6’YA DÜŞTÜ

Fenerbahçe, Bodrum FK’yi 4-2 yenerek puanını 65’e çıkardı. Sarı-lacivertli ekip, 30. haftayı bay geçecek olan Galatasaray ile olan puan farkını 6’ya indirdi. Süper Lig’in 29. haftasında oynanan maçlarda 5 ev sahibi takım kazanırken, konuk ekiplerden 3’ü galip geldi. Bir karşılaşma ise berabere sona erdi. Rizespor’un bay geçmesiyle haftada gerçekleştirilen toplam 9 maçta 32 gol atıldı.

SÜPER LİG 29. HAFTA SONUÇLARI

Süper Lig’in 29. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde gerçekleşti:

– Kayserispor – Hatayspor: 5-0

– Antalyaspor – Alanyaspor: 2-1

– Konyaspor – Gaziantep FK: 1-0

– Bodrum FK – Fenerbahçe: 2-4

– Sivasspor – Adana Demirspor: 5-1

– Samsunspor – Kasımpaşa: 0-2

– Trabzonspor – Göztepe: 1-1

– Beşiktaş – Galatasaray: 2-1

– Eyüpspor – Başakşehir: 1-3

Not: Adana Demirspor’a 12 puan silme cezası verildi.

30. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Süper Lig’de 30. hafta maçlarının programı şu şekilde belirlendi:

4 Nisan Cuma:

– 20.00 Adana Demirspor – Kayserispor (Yeni Adana)

5 Nisan Cumartesi:

– 13.30 Rizespor – Sivasspor (Çaykur Didi)

– 16.00 Başakşehir – Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

– 19.00 Antalyaspor – Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

6 Nisan Pazar:

– 13.30 Alanyaspor – Bodrum FK (Gain Park)

– 16.00 Hatayspor – Eyüpspor (Mersin)

– 19.00 Fenerbahçe – Trabzonspor (Ülker)

7 Nisan Pazartesi:

– 20.00 Kasımpaşa – Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

– 20.00 Göztepe – Gaziantep FK (Gürsel Aksel)