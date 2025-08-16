Spor

Süper Lig Takımı Beşiktaş, Eljif Elmas

super-lig-takimi-besiktas-eljif-elmas

FLAŞ İDDİALAR

Fenerbahçe’de 5 yıl önce forma giyen ve sonrasında Napoli’ye transfer olup Leipzig’de de mücadele eden Eljif Elmas hakkında dikkate değer bir haber ortaya çıktı. Tuttomercatoweb’de belirtilene göre, 25 yaşındaki Kuzey Makedonyalı futbolcunun Beşiktaş tarafından gündeme alındığı ifade ediliyor. Eljif Elmas’ın Beşiktaş’ın yaptığı 5 milyon euro maaş teklifini reddettiği bildirildi. Oyuncunun Serie A veya Premier Lig’de forma giymek istediği dile getiriliyor.

GEÇEN SEZONUN PERFORMANSI

Eljif Elmas, geçtiğimiz sezon Leipzig ve Torino forması ile 19 maç oynadı ve bu maçlarda 4 gol atıp 1 asist gerçekleştirdi. 2017-2019 yılları arasında Fenerbahçe’de görev yapan Elmas, Napoli’nin 2022-23 sezonunda İtalya Serie A şampiyonluğunu kazanmasında önemli bir katkıda bulundu.

ÖNEMLİ

Dünya

Putin, Trump’a Donetsk Teklifinde Bulundu

Financial Times'a göre, Putin, Alaska'daki zirvedeki görüşmelerde Trump'a Donetsk bölgesine karşılık bazı toprak taleplerinin gözden geçirilebileceğini önerdi.
Gündem

Çanakkale’de Yangın: Dört Köy Tahliye Edildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor; köylerde tahliyeler yapılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.