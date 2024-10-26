Süper Loto’da Rekor İkramiye İstanbul’da Bulundu

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYEYLE SONUÇLANDI

22 Ekim Salı akşamı yapılan Süper Loto çekilişinde, İstanbul Eyüpsultan’dan oynanan kuponla 6 bilen bir talihli, 309 milyon 155 bin 829 TL’lik büyük ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye, 12, 15, 18, 36, 38 ve 56 numaralarına isabet etti. Bu tutar, Süper Loto tarihinde elde edilen en yüksek ikramiye olarak kayıtlara geçti.

Süper Loto tarihinde görülen bu en büyük ikramiyeyi kazanan kişinin kim olduğu ise merak konusu oldu. Ayrıca Eyüpsultan’daki Elmasoğlu Bayi, Süper Loto oynamak isteyenler için popüler bir adres haline geldi. Elmasoğlu, “Süper Loto’da bugüne kadarki en büyük ikramiye çıktı” açıklamasıyla dikkat çekiyor.