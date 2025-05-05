Şüpheli M.A. Tutuklandı, Tehditler Gerçekleşti

SALDIRIYA YÖNELİK GELİŞMELER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda tehditler savuran M.A. isimli şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı: “Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda; saldırgan S.T. adına açtığı sahte sosyal medya hesabı üzerinden, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve ailesiyle ilgili provokatif paylaşımlar yapan M.A. adlı şüpheli şahıs tespit edilmiştir. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmada M.A. adlı şüpheli şahıs gözaltına alınmış, Of Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır.”

OLAYIN AYRINTILARI

Dem Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in katıldığı etkinlikte Özgür Özel, Selçuk Tengioğlu tarafından saldırıya uğramıştı. Saldırının ardından açılan bir sosyal medya hesabı üzerinden, Özgür Özel ve kızı İpek Özel’e yönelik tehdit mesajları paylaşılmıştı. Bu olay, toplumsal olaylara karşı duyulan hassasiyeti artırırken, güvenlik güçleri tarafından da süreç hızlandırılıyor.