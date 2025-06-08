Şüpheli Y.Z.A. Tutuklandı, İfade Verdi

İŞLEM SÜRECİ TAMAMLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinde canlı yayın yapan bir kadına yönelik sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu gerekçesiyle 71 yaşındaki Y.Z.A.’yı gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamladıktan sonra savcılığa sevk edildi.

ÖZÜR DİLEDİ

Savcılıkta ifadesini veren Y.Z.A., “Ben müşteki şahsa yönelik kesinlikle cinsel saldırıda bulunmadım. Olay günü karşımıza çıktığında bana iyi bayramlar dedi. Ben de iyi bayramlar dedim ve elini öptüm. Kırmızı ışıklarda beklerken, kalabalık nedeniyle elim onun poposuna değmiş olabilir. Ancak cinsellikle ilgili bir niyetim yoktu. Benim hareketlerim ve sözlerim yanlış anlaşıldıysa özür dilerim. Üzerime atılan suçlamaları hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı istiyorum; aksi halde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını talep ederim” dedi.

CİNSEL TACİZ İDDİALARINI REDDETTİ

Şüpheli, hakimlik sorgusunda da “Hiç kimseye cinsel tacizde bulunmadım. Olay sırasında ne dediğini de anlamadım. Ben ona bayramınız mübarek olsun dedim. Kasti bir dokunma söz konusu olmadı. Kalabalık olduğu için bir temas olmuş olabilir. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum, mahkeme aksi düşünürse adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını rica ediyorum” şeklinde konuştu.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Y.Z.A., hakimlik ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, sosyal medyada canlı yayın yapan bir kadının bir kişi tarafından sözlü ve fiziksel tacize uğramasıyla gündeme gelmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili başlattıkları incelemeleri neticesinde şüpheli Y.Z.A.’yı Pendik Kavaklıpınar Mahallesi’nde gözaltına almıştı.