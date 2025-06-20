Şüphelilere Yönelik Operasyon Gerçekleştirildi. 69 Şüpheli Gözaltında Bulundu

İSTANBUL’DA MÜZİKHOL SALDIRISI VE OPERASYONLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde Kağıthane’de bir müzikhole el bombalı saldırı gerçekleştiren şüphelileri tespit etmek için çalışmalara başladı. Yapılan araştırmalarda, saldırıyı düzenleyen kişilerin “Gündoğmuşlar” çetesi olarak tanınan organize suç örgütü üyeleri olduğu belirlendi.

ÇETE ÜYELERİ EN AZ 15 EYLEME KARIŞTI

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, bu çete üyelerinin Bahçelievler, Beşiktaş, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Sarıyer gibi farklı yerlerde toplamda 15 ayrı eyleme karıştığı kaydedildi.

ŞÜPHELİLERE YÖNELİK OPERASYON

Ekipler, sürdürülen çalışmaların ardından şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Polis ekipleri, aynı zamanda Ümraniye’de bir hastanede tedavi gören Dilan Polat’ın korumasına yönelik silahlı bir saldırının da yapılan araştırmalarda bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı. Saldırının azmettiricisinin Yunanistan’da gözaltına alınıp serbest bırakılan “Daltonlar” isimli organize suç örgütü liderlerinden Bünyamin Yıkar olduğu belirlendi. Saldırının gerçekleşmesinin ardından yaklaşık 30 saat içinde 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

TOPLAM 69 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, 3 farklı operasyonda toplam 69 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu silah, 111 ruhsatsız tabanca, 112 şarjör, 5 susturucu, 85 farklı çaplarda fişek ve 1.007 silah mekanizması ele geçirildi. Gözaltına alınan 29 şüpheli hakkında tahkikat işlemleri devam ederken, adliyeye sevk edilen 2 kişi için adli kontrol hükümleri uygulandı.

38 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çıkarıldıkları mahkemede 38 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon sırasında ele geçirilen silahlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sergilendi. Sergiye İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı.