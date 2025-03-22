Şüphelilerin 15 Milyon TL’sine El Kondu

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 90 şüpheli hakkında ‘terör ve örgütlü suçlar’ bağlantılı iki ayrı soruşturma yürütüyor. İBB’ye ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İMAMOĞLU’NUN İFADESİ BİTTİ

Ekrem İmamoğlu, bu sabaha karşı ‘Kent Uzlaşısı’ soruşturmasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifade vermeye başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleşen operasyonda gözaltına alınan İmamoğlu’nun 18 sayfalık ifadesi tamamlandı.

MAL VARLIĞINA EL KONDU

İki ayrı soruşturmayla ilgili olarak gözaltına alınan İBB İştiraki Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve İmamoğlu’nun danışmanı Necati Özkan’ın da aralarında bulunduğu şüphelilere ait 20 kiralık kasa, polis ekipleri tarafından incelendi. Bu şüphelilere ait 15 milyon liralık mal varlıklarına el konuldu.