Şüphelilerin 15 Milyonluk Malına El Konuldu

İBB VE İMAMOĞLU HAKKINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 90 şüpheli hakkında ‘terör ve örgütlü suçlarla’ ilgili iki ayrı soruşturma yürütüyor. İBB ve İmamoğlu’na yönelik terör ve yolsuzluk iddiaları çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri halen devam ediyor.

İMAMOĞLU’NUN İFADESİ TAMAMLANDI

Ekrem İmamoğlu, bu sabah saatlerinde ‘Kent Uzlaşısı’ soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifade vermeye başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştiren operasyonda gözaltına alınan İmamoğlu’nun 18 sayfalık ifadesi sona erdi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Yürütülen iki ayrı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan İBB İştiraki Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve İmamoğlu’nun danışmanı Necati Özkan’ın da aralarında bulunduğu şüphelilere ait 20 kiralık kasa, polis ekipleri tarafından kontrol edildi. Kontrol edilen kasalardan 15 milyon liralık mal varlıklarına el konuldu.