Sürekli Arızalanan Otomobil İçin Yargıtay Kararı

ARAÇ SATIN ALIMI VE ARIZALAR

Dairenin kararı doğrultusunda, Ankara’daki bir şirket, 2019 yılında makam aracı olarak kullanmak amacıyla sıfır kilometre lüks bir aracı 1 milyon 764 bin 518 lira bedelle satın aldı. Ancak, aracın çeşitli tarihlerde yaşadığı arızalar nedeniyle durum satıcıya bildirildi. Yetkili servis, arızalı bazı parçaları değiştirdi ve boya koruması yaptırdı. Fakat, kurum tarafından yapılan başvurulara rağmen rüzgar sesi, kapı ayarlarındaki bozukluk ve fren arızası gibi sorunlar çözülmedi. Ayrıca, boya korumasına rağmen aracın ön camı ve kromajlarında lekeler oluştu. Alıcı şirket, bu sorunların üretim hatalarından kaynaklandığını iddia ederek Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açtı.

DAVA SÜRECİ VE TALEPLER

Dava dilekçesinde, alıcı şirket, aracın, amaçlanan makam aracı olarak kullanılma gereksinimlerini karşılayamadığını belirtti. Bu sebeple, aracın ayıpsız bir yenisi ile değiştirilmesini istedi. Eğer talep kabul edilmezse, satıcıya iade edilerek ödemenin yapıldığı tarihten itibaren en yüksek ticari faizi ile geri ödenmesini talep etti. Davalı şirket ise, iddia edilen ayıbın yasal süresi içinde usulüne uygun bir şekilde bildirilmediğini savundu. Aracın üretimden kaynaklı bir hata bulunmadığını ve rüzgar sesi haricindeki şikayetlerin giderildiğini ifade etti. Ayrıca, aracın serviste kaldığı sürelerin yasal sınır olan 30 iş gününü aşmadığını belirterek davanın reddini istedi.

MAHKEME KARARI VE GİZLİ AYIP DURUMU

Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi, aracın sıfır kilometre olarak misliyle değiştirilmesine karar verdi. Mahkeme kararında, art arda gerçekleşen arızaların nedeninin “gizli ayıp” niteliğinde olduğu ve bu durumların kullanımdan kaynaklanmadığı ifade edildi. Araçtaki soğutma kompresörü ve çeşitli parçaların onarım gördüğü vurgulandı. Kararda, “Yeni alınan ve yüksek maliyetli bir araçtaki bu onarım ve parça değişimleri nedeniyle, arızaların sıklığı, aracın alındığı tarihten itibaren yaklaşık 1 buçuk yıl içerisinde genel bakım ve kullanımdan kaynaklı hasar dışında servise götürülme durumları gözetildiğinde, araçtan beklenen güvenin kalmadığı” şeklinde detaylar yer aldı. Bu sebeple, aracın misliyle değişim talebinin uygun bulunduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verildi.

İTİRAZ VE YARGITAY SÜRECİ

Karara itiraz edilmesi üzerine, dosyaya bakan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi, araçtaki arızaların gizli ayıp niteliğinde olduğuna dikkat çekti. Mahkeme tarafından verilen “misliyle değişim” kararının yerinde olduğunu kaydetti. Temyiz incelemesi yapan Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de bu değişim kararını hukuka uygun bularak onayladı.