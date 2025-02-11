Sürekli Artan Yabancı Oranlı Hisseler

YABANCI YATIRIMCI HİSSE SENETLERİ RAPORU

İş Yatırım, yabancı yatırımcıların hisse senetlerindeki günlük yabancı oranlarını içeren bir rapor hazırladı. Bu raporda, yabancı oranı en çok artan ve en çok azalan hisseler hakkında bilgi veriliyor.

ARTAN VE AZALAN HİSELER

Bugün yayımlanan raporda, günlük bazda yabancı oranı en fazla artan hisseler arasında SERNT ile 2.9 bps, KOZAL ile 2.06 bps ve KRDMD ile 1.99 bps yer alıyor. Öte yandan, en çok azalan hisseler ise DCTTR ile -4.9 bps, KRTEK ile -2.64 bps ve KOPOL ile -2.22 bps olarak sıralanıyor.

SÜREKLİ ARTAN HİSELER

Son günlerde yabancı oranı sürekli artış gösteren hisselerden beşi dikkat çekiyor. Bu hisseler HATEK, KRGYO, ve RALYH her biri için 10 gündür artış gösterirken ETILR ve TNZTP ise 9 gündür yabancı oranlarının yükseldiği görülüyor.

SÜREKLİ AZALAN HİSELER

Diğer yandan, yabancı oranında sürekli düşüş gösteren hisselerden beşi de oluşturuyor. ARSAN, GEDIK ve MNDRS her biri için 10 gündür herhangi bir artış kaydedemezken, OZYSR ve SELGD de son 10 gündür düşüş yaşıyor.