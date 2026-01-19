Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’dan Trump ile Önemli Görüşme

suriye-cumhurbaskani-ahmed-sara-dan-trump-ile-onemli-gorusme

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi yaptığı açıklandı. Suriye Cumhurbaşkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, iki liderin Suriye topraklarının birliği ve egemenliğinin korunmasının önemine vurgu yaptıkları ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm çabaların desteklenmesi gerektiğini belirttikleri aktarıldı. Açıklamada ayrıca, tarafların Suriye devleti çerçevesinde Kürt halkının haklarının güvence altına alınması ve korunmasının gerekliliğini de teyit ettikleri ifade edildi. İki lider, DAEŞ terör örgütüyle mücadelede iş birliğinin devam etmesi ve örgütün yarattığı tehditlerin ortadan kaldırılması hususunda da mutabık kaldı.

BİRLEŞİK SURİYE VİZYONU

Trump ve Şara, görüşme sırasında güçlü ve birleşik bir Suriye vizyonuna sahip olduklarını ve bölgesel ile uluslararası meydan okumalarla başa çıkabileceklerini dile getirdi. Ayrıca, Suriye’ye daha iyi bir gelecek inşası için yeni bir fırsat tanınmasının önemini vurgulayarak görüşmenin kapsamını genişletti. Bu bağlamda bir dizi bölgesel mesele de ele alındı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Ayvacık’ta Ruhsatsız 63 Yapı Yıkıldı

Ayvacık'ta, İl Özel İdaresi tarafından aralık ayında 63 kaçak yapı yıkıldı. Yıkım, yetkililerce yürütülen denetimlerin bir parçası olarak gerçekleştirilmiştir.
Gündem

Wings For Life World Run 2026 Kayıtları Açıldı

Omurilik felci tedavisi için kaynak oluşturan Wings for Life World Run, 13. kez düzenlenerek önemli bir koşu etkinliği olarak dikkat çekiyor.
Gündem

Elazığ’da Trafik Kazası: Çift Hayatını Kaybetti

Elazığ'da kötü hava şartları sonucu kaygan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, park halindeki tıra çarparak kazaya neden oldu. Eşler yaşamını yitirdi.
Gündem

Edirne’de Tefecilik Operasyonunda İki Kişi Tutuklandı

Edirne'de gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı; bunlardan 2'si tutuklandı.
Gündem

Muş’ta Kar Yağışı 176 Köy Yolunu Kapatmıştır

Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 176 köy yolu kapandı. İl Özel İdaresi, gün içinde 229 yolu tekrar trafiğe açarak sağlık ekiplerine destek verdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.