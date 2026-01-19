Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’dan Trump ile Önemli Görüşme

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi yaptığı açıklandı. Suriye Cumhurbaşkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, iki liderin Suriye topraklarının birliği ve egemenliğinin korunmasının önemine vurgu yaptıkları ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm çabaların desteklenmesi gerektiğini belirttikleri aktarıldı. Açıklamada ayrıca, tarafların Suriye devleti çerçevesinde Kürt halkının haklarının güvence altına alınması ve korunmasının gerekliliğini de teyit ettikleri ifade edildi. İki lider, DAEŞ terör örgütüyle mücadelede iş birliğinin devam etmesi ve örgütün yarattığı tehditlerin ortadan kaldırılması hususunda da mutabık kaldı.

BİRLEŞİK SURİYE VİZYONU

Trump ve Şara, görüşme sırasında güçlü ve birleşik bir Suriye vizyonuna sahip olduklarını ve bölgesel ile uluslararası meydan okumalarla başa çıkabileceklerini dile getirdi. Ayrıca, Suriye’ye daha iyi bir gelecek inşası için yeni bir fırsat tanınmasının önemini vurgulayarak görüşmenin kapsamını genişletti. Bu bağlamda bir dizi bölgesel mesele de ele alındı.