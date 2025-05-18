Suriye’de Anayasa Süreci Tamamlandı

SÜRECİN KAPSAMINI VURGULAMA

Zirve toplantısında söz alan Şeybani, ülkesindeki geçiş sürecine dair önemli mesajlar verdi. “Suriye’de kapsayıcı bir parlamento ve kalıcı anayasa sürecinde son aşamadayız” diyen Şeybani, bu gelişmenin ulusal birlik ve istikrar açısından kritik bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

ULUSLARARASI YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI

Konuşmasında uluslararası yaptırımlara da değinen Şeybani, ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma kararını duyurmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti. “Bu bir son değil; gerçek işbirliği, Arap çabalarının bütünleşmesiyle kalkınma, ulusal güvenlik ve bölgesel istikrar açısından umut vadeden bir sürecin başlangıcıdır” şeklinde konuştu.

BÖLGESİ KİTLELERİ VE DİPLOMATİK ÇABALAR

ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptırımları kaldırma kararını açıklamasının, Suriye’nin yeniden inşası için kritik bir adım olduğunu belirten Şeybani, bu durumu “samimi Arap diplomatik çabaların somut sonucu” olarak tanımladı. Bölgesel uzlaşı sürecinde diplomatik çabaların önemine dikkat çeken Suriye Dışişleri Bakanı, Türkiye ve Suudi Arabistan’a özel teşekkürlerini sundu. “Tarihi bir anda, etkin arabuluculuklarıyla bu sürece katkı sağlayan Suudi Arabistan Krallığı’na ve Türkiye Cumhuriyeti’ne özel minnettarlığımızı sunuyoruz” dedi.