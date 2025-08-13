Suriye’de Karışıklık Olmadığı Sürece İhtiyaç Var

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’yi ziyaret eden Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, “Suriye’de yeni bir sayfa açıldı. Yıllardır devam eden kaos ve gözyaşı durdu ve bütün Suriyeliler için, bölge için umut kapısı açıldı. Suriyeliler belli bir tempoyla vatanlarına dönmeye başladılar. Yaptırımlar kalkmaya başladı. Suriye’deki kardeşlerimiz hem bölgedeki devletlerle hem uluslararası aktörlerle ilişki geliştirmeye başladı.” şeklinde konuştu.

İSRAİL’İN ROLÜ

Süveyda olaylarının ardından Amman’da gerçekleştirilen toplantıları desteklediklerini belirten Fidan, kabilelerin barışçıl bir çözüm arayışını olumlu bulduklarını vurguladı. “Bu karanlık tablonun en büyük aktörlerinden biri İsrail. Suriye’de karışıklığın çıkması ve kaotik bir ortam olması İsrail’in kendi ulusal güvenlik parametreleri için bir öncelik haline gelmiş gibi gözüküyor.” dedi. Fidan, Suriye’nin birliğini ve bütünlüğünü korumak için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti.

OLUMLU GELİŞMELER

Bakan Fidan, Suriye’deki kardeşlerinin olumlu bir ajanda ile ilerleyebilmesi için karışıklığın olmadığı bir sürece ihtiyaç duyulduğunu belirtti. “Suriye’nin toprak bütünlüğü ile halkın bütün kesimlerinin can ve mal güvenliği fevkalade önemli.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Suriye’deki yeni yönetimin halka hizmet için devlet kurumlarını güçlendirmesi gerektiğini ve bu süreçte desteklenmeleri gerektiğini ifade etti.

YPG’YE YÖNELİK UYARILAR

Yeni dönemde YPG/SDG tarafından yapılan açıklamalara dikkat çeken Fidan, “Ortaya ’10 Mart mutabakatını bu şekilde anlamıyoruz’ şeklinde bir tablo çıkıyor. Peki sizi ne ilgilendiriyor?” şeklinde sordu. Ayrıca, Türkiye’den, İran’dan ve Avrupa’dan gelen örgüt üyelerinin Suriye’yi terk etmediğinin altını çizerek, “Bunu görmediğimizi zannetmesinler.” dedi.

OLUMLU SÜREÇ

Fidan, Türkiye’de yeni bir ruh ve olumlu bir sürecin var olduğunu ifade ederek, YPG ve yönetim kadrolarının zamana oynama politikasını bırakmaları gerektiğini belirtti. “Davete açığız, durduğunuz yer halihazırda yer değil, bunu değiştirin artık.” diyerek, Suriye’nin yeniden inşası konusunu önemine dikkat çekti. Türkiye’nin güvenlik taleplerinin karşılanmadığı bir ortamda rahat durma şanslarının olmadığını vurgulayarak, dikkatli olunması gerektiğini belirtti.