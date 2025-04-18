Suriye’deki 3 Üs Kapatılacak!

AMERİKAN ASKERİ SAYISI DÜŞÜRÜLÜYOR

ABD’li iki üst düzey yetkiliye dayanarak yapılan haberde, bölgedeki Amerikan askerlerinin sayısının 2 bin iken 1400’e azaltılacağı bilgisi paylaşılıyor. Bu süreçte 600 askerin yanı sıra bölgedeki üç operasyon üssü de kapatılacak. Haberin içeriğinde, asker çekilmesinin devam edip etmeyeceği ile ilgili olarak yaklaşık iki ay sonra bir değerlendirme yapılacağı ifade ediliyor. Konuyla ilgili yetkililerden birinin, “Suriye’de en az 500 ABD askerinin kalması gerektiğini” belirttiği ileri sürülüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’deki askerlerin bulunmasını istemiyor. İlk başkanlık döneminde de asker çekmeyi planlayan Trump, bu isteği ABD Savunma Bakanlığı’nın engeline takılmıştı. New York Times’ın aktardığına göre, söz konusu karar Pentagon ve CENTCOM tarafından onaylandı.

İSRAİL BASINI YALNIZ DEĞİL

İsrail basınında da, Washington yönetiminin iki ay içerisinde aşamalı bir şekilde Suriye’den asker çekmeye başlayacağına dair bilgiler yer aldı. Yedioth Ahronoth gazetesi, Tel Aviv yönetiminin ABD’nin Suriye’deki askeri varlığını çekmesini engellemeye çalıştığını aktardı. Bu girişimin, Türkiye’nin yeni Suriye’de daha fazla stratejik alan elde etme korkusu ile gerçekleştirildiği bildiriliyor.

TÜRKİYE ENDİŞESİ VE ETKİLERİ

İsrailli yetkililerin, bu konuda “ciddi endişelerini dile getirdiği” fakat bunun ABD’nin çekilme kararı üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı vurgulanıyor. Üst düzey bir İsrailli yetkilinin ifadesine göre, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinden askerlerini çekmesi, Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimi artırabilir ve Türkiye’nin “Suriye’deki daha fazla stratejik askeri noktayı kontrol etme” isteğini tetikleyebilir. Türkiye’nin Suriye’deki hareketlerinin, İsrail’in manevra kabiliyetini kısıtlama potansiyeli taşıdığı düşünülüyor ve bu durum İsrail için bir tehdit oluşturuyor.