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Dünya

Suriye Geçiş Lideri Şara Türkiye’ye Geliyor

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SURİYE’DEKİ GEÇİŞ SÜRECİ LİDERİ TÜRKİYE’DE

Suriye’deki geçiş sürecinin lideri Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Türkiye’ye geliyor. 4 Şubat Salı günü gerçekleşecek bu ziyaret, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde üst düzey görüşmelere ev sahipliği yapacak.

KONUŞULACAK MESELELERİN ÖNEMİ

Bu kritik ziyaret, Türkiye-Suriye ilişkilerinin yeniden güçlenmesi açısından büyük bir öneme sahip. Görüşmelerde Suriye’deki son gelişmeler detaylı bir şekilde ele alınacak. Özellikle şu başlıklar gündemde olacak:

– Suriye’nin ekonomik toparlanması için atılacak adımlar,
– Bölgede sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin sağlanması,
– İki ülkenin ortak iş birliği projeleri,
– Geçiş dönemi yönetimine sağlanacak uluslararası destek.

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