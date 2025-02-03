Suriye Geçiş Lideri Şara Türkiye’ye Geliyor

SURİYE’DEKİ GEÇİŞ SÜRECİ LİDERİ TÜRKİYE’DE

Suriye’deki geçiş sürecinin lideri Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Türkiye’ye geliyor. 4 Şubat Salı günü gerçekleşecek bu ziyaret, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde üst düzey görüşmelere ev sahipliği yapacak.

KONUŞULACAK MESELELERİN ÖNEMİ

Bu kritik ziyaret, Türkiye-Suriye ilişkilerinin yeniden güçlenmesi açısından büyük bir öneme sahip. Görüşmelerde Suriye’deki son gelişmeler detaylı bir şekilde ele alınacak. Özellikle şu başlıklar gündemde olacak:

– Suriye’nin ekonomik toparlanması için atılacak adımlar,

– Bölgede sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin sağlanması,

– İki ülkenin ortak iş birliği projeleri,

– Geçiş dönemi yönetimine sağlanacak uluslararası destek.