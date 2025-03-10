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Suriye Haritası Yeşil Renge Büründü

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TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİN YANKILARI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin liderliğinde başlatılan Terörsüz Türkiye süreci, uluslararası alanda önemli yankılar uyandırıyor. PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısı, Suriye’deki güç dengelerini çarpıcı şekilde etkiliyor.

YPG’NİN GÜÇ KAYBI VE ENTEGRASYON

YPG, ABD ve Batılı ülkelerden destek almasına rağmen, bu gelişmeler neticesinde ciddi bir güç kaybı yaşıyor. Terörsüz Türkiye süreci, Suriye hükümeti ile YPG arasında kritik bir görüşmenin gerçekleşmesine olanak tanıdı. Anlaşma gereği, YPG resmi olarak Suriye devlet kurumlarına entegre ediliyor. Bu gelişme, Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından kamuoyuna duyuruldu ve yeni bir dönem olarak nitelendiriliyor.

SURİYE HARİTASINDA YENİ DÖNEM

YPG ve Suriye hükümeti arasında varılan anlaşmanın akabinde, Suriye haritası büyük bir değişimle tamamen yeşil renge büründü. Bu durum, bölgedeki siyasi ve askeri tablonun yeniden şekillenmesine işaret ediyor.

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