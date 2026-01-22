Suriye Hükümeti’nin ABD ile Yeni Stratejik Ortaklığı Başarıyı Getirdi

Suriye’de dengeler, kısa bir süre içerisinde önemli değişiklikler gösterdi. Ancak, Suriye Hükümeti’nin, ABD’nin sürekli desteğini alarak ilerleyen SDG’yi belirli bir stratejiyle etkisiz hale getirdiği anlaşılıyor. Şu anki durumda, Suriye Hükümeti, SDG’yi saf dışı bırakırken, ABD’nin de güvenilir bir ortağı konumuna yükseldi. Mevcut durumu detaylandıran bir makaleye göre, Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara, komşu ülkelerden de destek alarak ince bir politika izliyor.

ŞARA ABD İÇİN GÜVENİLİR ORTAK OLDU

Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, bu görüşmeler, Şara’nın iki önemli hedefe ulaşmasının yolunu açtı: Suriye topraklarının tamamını tek bir yönetim altında bir araya getirmek ve ABD hükümeti için tercih edilen Suriyeli ortak olmak. Bunun sonucunda, Kürt yönetimlerinin Suriye’nin kuzeydoğusunda kurmayı düşündüğü özerk bölge fiilen ortadan kalktı. Şara’nın Washington’dan aldığı destek, El Kaide’nin yerel kolunu yönettiği dönemde sınırlarını zorladı. Ancak, Suriye’nin devrimci güçlerinden cumhurbaşkanlığına terfi eden Şara, galip gelmeyi başardı. ABD elçisi, Washington’ın Suriye devletiyle ortaklık kurabileceğini, SDG’ye ise herhangi bir rol vermek niyetinde olmadığını belirtti.

SURİYE HAFTALAR ÖNCE SALDIRI ÖNERİSİ VERDİ

ABD, 2015 yılında IŞİD’i Suriye’nin kuzeydoğusundan temizlemek amacıyla SDG’yi desteklemeye başlamıştı. SDG, daha sonra bu bölgeyi ayrı bir sivil ve askeri yapı oluşturarak işgal etmeyi başardı. Ancak, Şara’nın güçleri 2024 yılının sonlarında Beşar Esad’ı devirmeyi ve SDG kontrolündeki bölgeler dahil olmak üzere Suriye’nin tamamını yeni hükümetin yönetimi altına almayı taahhüt etti. 2025 yılında gerçekleştirilen uzun görüşmelerin ardından, SDG’nin Şam ile entegrasyonu için belirlenen son tarih, pek de ilerleme kaydedilmeden geride kaldı. İşte bu noktada, bir saldırı için zemin oluşturulmaya başlandı.

İSRAİL SDG OPERASYONUNA DESTEK VERMEDİ

Suriyeli yetkililer İstanbul’da yapılan bir toplantının, Sarkiyle Suriyeli yetkililer ve SDF arasında entegrasyon görüşmesi planlamasının, bir Suriyeli bakan tarafından aniden sonlandırıldığını ifade etti. Ertesi gün, Suriye heyeti ABD aracılığıyla İsrail ile güvenlik görüşmelerine katılmak üzere Paris’e gitti. Suriyeli yetkililer, burada İsrail’i SDG’yi desteklemekle suçlayarak, Kürtlerin entegrasyonunu geciktirme teşviklerini durdurmaları yönünde çağrıda bulundular. Suriyeli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Suriyeli yetkililer Paris’te SDG’nin kontrolündeki bazı bölgeleri geri almak için sınırlı bir operasyon önerdiler.

TÜRKİYE OPERASYONA YEŞİL IŞIK YAKTI

Türkiye, Suriye hükümetine ayrı bir mesaj göndererek, Kürt sivillerin güvenliği sağlandığı takdirde, Washington’un SDG’ye karşı bir operasyonu onaylayabileceğini duyurdu. Bunun üzerine, Kürt siyasi yetkilisi bu anlaşmanın savaşa yeşil ışık yakma niteliğinde olduğunu söyledi. İki hafta içinde, Suriye birlikleri saldırıya geçmeye başladı. Washington, Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) sağladığı desteği geri çektiğine dair sinyaller vermeye başladı. Bir ABD diplomatı, Suriyeli muhataplarından biriyle görüştüğünde, ABD’nin çıkarlarının SDG’de değil, Şara’da olduğunu ifade etti.

ŞARA YENİ BİR ATEŞKES İLAN ETTİ

Suriye oranında bir ilerleme kaydetmeye başlamıştı; ABD ordusu ise bu durumu durdurmaları yönünde çağrıda bulundu. Aynı zamanda, koalisyon uçakları bazı kritik bölgelerde uyarı işaretleri ateşledi. Ancak, bu tedbirler, Kürtlerin beklediği şekilde sonuç vermedi. Suriye birliklerinin kontrol altında bulundurdukları bölgeleri kaybetmemesi için harekete geçerken, Şara, aniden yeni bir ateşkes ilan etti. Şara, SDG’nin entegrasyon planını sunması halinde birliklerinin ilerlemeyeceğini açıkladı.

Son gelişmeler sonrası Washington, Suriye’deki durumları “büyük bir endişe” ile takip ettiğini belirtti. Beyaz Saray yetkilileri, tüm tarafları, “Tüm azınlık gruplarındaki sivillerin korunmasına öncelik vermeye” davet ettiler. Kaynaklara göre, Şara’nın ani açıklaması, Washington için olumlu karşılandı ve ABD, Suriye’deki gelişmelerle ilgili sürdürülen stratejiyi yeniden gözden geçirebilir.