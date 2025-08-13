Suriye Hükümeti, SDG’ye Operasyon Planlıyor

SURİYE’DE YENİ ASKERİ OPERASYON HAZIRLIĞI

Suriye’de gerginlik tekrar artıyor. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin aktardığına göre, Suriye hükümeti, SDG’nin (Suriye Demokratik Güçleri) kontrolündeki bölgelere yönelik askeri operasyon için hazırlık yapıyor. Selvi, anlaşma çerçevesinde SDG’nin yıl sonuna kadar Suriye ordusuna entegrasyon sürecinin öngörüldüğünü ve Tişrin Barajı ile sınır kapıları, havalimanı ve petrol-doğalgaz sahalarının Suriye hükümetine devredileceğini belirtiyor. “Ama SDG, şu ana kadar taahhüt ettiklerinin hiçbirini yerine getirmedi. Tam aksine İsrail ve Fransa ile ilişki kurarak yeni şartlar ileri sürmeye başladı. SDG’nin bu tavrı sabırları taşırmaya başladı,” ifadelerini kullanıyor.

ASKERİ OPERASYON SÜRECİ VE SDG’NİN TAVRI

Selvi, “Suriye’de SDG’ye yönelik askeri operasyon hazırlığı yapılıyor. Ama askeri operasyona Türkiye değil, Suriye hükümeti hazırlanıyor,” diyor. SDG ise operasyonları durdurmak amacıyla İlham Ahmed başkanlığında bir heyeti Şam’a gönderdi. Ancak Suriye yönetiminin sabrının tükendiği gözlemleniyor. Mazlum Abdi, 10 Mart’ta Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile 8 maddelik bir anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşma gereği SDG’nin yıl sonuna kadar Suriye ordusuna entegre olması bekleniyor.

SURİYE HÜKÜMETİNDEN ISRARLI TALEPLER

Planlanan süreçte SDG’nin silah bırakması ve Suriye ordusuna entegre olması gerekiyor. Ayrıca petrol ve doğalgaz sahalarından çekilmesi ve sınır kapılarının Suriye hükümetine teslim edilmesi gerekiyor. Tişrin Barajı’nın devir teslimi konusunda da Suriye hükümeti ısrarını sürdürüyor. SDG’nin bu durumu, operasyon hazırlıklarının hızlanmasına neden oluyor.