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Suriye Kuzeyinde 14 Terörist İmha Edildi

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OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerinde yürüttüğü operasyonlarını sürdürüyor. Millî Savunma Bakanlığı’ndan yapılan duyuruda, “Güçlüyüz, kararlıyız. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz.” denildi.

TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Bakanlık açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kararlılığının altı çizilirken, terörle mücadele konusundaki azim ve irade vurgulandı. Bu çerçevede, bölgedeki güvenliğin sağlanması için operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

HEDEF SİLAHLARIN ETKİSİZ HALE GETİRİLMESİ

Operasyonlarla birlikte PKK/YPG unsurlarının etkisiz hale getirilmesinin yanı sıra, bölgede istikrar ve güvenliğin tesisi de hedefleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, ulusal güvenlik tehditlerine karşı her zaman tetikte olduğunu bildiriyor.

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