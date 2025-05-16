Suriye’nin Borçları Ödendi, Uygunluk Sağlandı

SURİYE’YE BORÇ ÖDEMESİ YAPILDI

Dünya Bankası tarafından yapılan yeni açıklamada, Suriye’nin Dünya Bankası Grubu’na olan borçlarının tamamen kapatıldığı belirtildi. 12 Mayıs itibarıyla Suriye’nin Uluslararası Kalkınma Birliği’ne (IDA) olan yaklaşık 15,5 milyon dolarlık borcunun ödendiği ifade edildi.

BORÇLAR SUUDİ ARABİSTAN VE KATAR TARAFINDAN ÖDENDİ

Açıklamaya göre, söz konusu borçların ödemesinin Suudi Arabistan ve Katar tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı. Bu önemli gelişmeyle birlikte, Suriye’nin yeni operasyonlar için uygunluğunun, Dünya Bankası’nın ilgili operasyonel politikalarına uyulması koşuluyla yeniden sağlandığı vurgulandı. Ayrıca, Suriye’nin IDA kredilerine dair herhangi bir borcunun kalmadığı da açıklandı.

IDA FONU’NUN ROLÜ

Dünya Bankası Grubu’nun en yoksul ülkeler için oluşturduğu IDA, ülkelerin ekonomik büyümelerini artırmayı, dayanıklılıklarını güçlendirmeyi ve yoksul insanların yaşamlarını iyileştirmeyi hedefleyen sıfır veya düşük faizli kredi ve hibe sağlıyor. Bu projeler ve programlar, ihtiyaç sahibi ülkelere destek olmak amacıyla hayata geçiriliyor.