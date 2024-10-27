“Suriye’nin Kuzeyinde 15 Terörist Etkisizleştirildi”

TERÖR HEDEFİ OPERASYONLARI SÜRÜYOR

Irak ve Suriye’nin kuzey kesimlerindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinde yer alan Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde, terör örgütü PKK/YPG’ye karşı önemli bir operasyon gerçekleştirilmiştir.

BAKANLIK AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı, yürütülen bu operasyonda 15 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.” ifadesi yer aldı.