Suriye Ordusunun Deyr Hafir Kararı: Sivil Koridor Açıldı

Suriye ordusu, SDG’nin yoğun olduğu Deyr Hafir bölgesini askeri bölge ilan etmesinin ardından, dünden itibaren saat 09:00 ile 17:00 arasında sivillerin geçişine imkan tanıyan koridor açtı. Bunun üzerine SDG, Deyr Hafir’i Şam yönetimindeki Suriye’nin batısına bağlayan Fırat Nehri üzerindeki köprüleri imha etme yoluna gitti. Suriye basınında yer alan haberlere göre, SDG’nin stratejisi, sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak şeklinde değerlendiriliyor. Köprülerin yıkılmasının ardından, bölgeyi terk etmek isteyen sivil halk büyük zorluklar yaşadı. Suriye Devlet Ajansı’nın aktardığına göre, SDG unsurlarının güvenli geçişleri engellemesi nedeniyle, devlet kontrolündeki bölgelere ulaşmak isteyen siviller ana yollar ve belirlenen insani koridorlar yerine tarım arazileri gibi riskli ve tali yolları kullanmak zorunda kaldı. Fırat’ı geçmek için sıraya giren halk, yıkılan köprülerin molozlarını kullanarak geçiş yapmaya çalışırken görüntülendi. Benzer görüntülerde, sivillerin kayık kullanarak da Fırat Nehri’ni geçmeye çalıştığı açıkça görüldü. Yaşanan zorlukların ardından, Suriye ajansına göre, Suriye ordusu insani geçişler için tanınan süreyi uzattı ve operasyonu erteledi. Ancak SDG, sivillerin bölgeden tahliye olmasını engelleme çabalarını sürdürmeye devam etti. SDG, Deyrizor’dan Rakka’ya kadar bütün geçiş yollarını kapattığını bildirdi. Köprülerin yıkılmasıyla birlikte, Suriye’nin batısını doğusuna bağlayan otoyollara da beton bariyerlerin çekildiği belirtildi. Bölgeden kaçmaya çalışan siviller, tehlikeli ve güvensiz yolları mecburen kullanmak durumunda kaldı. Tüm zorluklara rağmen, yüzlerce sivil Deyr Hafir’i terk etmeyi başardı.

ULUSLARARASI KOALİSYON BÖLGEDE

Aynı zamanda, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Uluslararası Koalisyon’a ait bir heyetin, gerginliğin tavan yaptığı Deyr Hafir bölgesine gittiğini duyurdu. ABD güçlerinin bölgedeki hareketliliği, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi’nin, “Suriye Hükümeti ile SDG arasında görüşmelerin yeniden başlatılması yönündeki çabaların sürdüğü” açıklamasından sonra başladı. Özel Temsilci, bu açıklamada bulunduğu sırada Savunma Bakanı ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Gözlemevi, koalisyon güçlerine ait bir aracın bölgedeki görüntüsünü de paylaştı. Bu görüntülerden birkaç saat sonra, başka bir olası çatışma bölgesi olan Rakka’ya da koalisyon helikopteri uçtu. Bölgedeki ABD jetlerinin, keşif uçuşu gerçekleştirdiği belirlendi. Jetlerin havada oluşturduğu dairesel ve sekiz figürleri, güvenliğin sağlanması amacıyla yapıldığı ifade edildi. Operasyon, ABD heyeti bölgeden çekilene kadar başlatılmayacak. ABD’nin liderliğindeki koalisyon, bu bölgedeki istikrarı sağlamak ve IŞİD ile mücadele etmek amacıyla faaliyet gösteriyor.