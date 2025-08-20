Suriye, Türkiye’den Piliç İthalatını Yasakladı

TİCARET BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Ticaret Bakanlığı, Suriye’nin bazı tarım ve hayvancılık ürünlerine yönelik ithalat yasağına ilişkin önemli bir bilgi verdi. Bakanlık açıklamasında, Suriye Kara ve Deniz Liman İdareleri Başkanlığı’nın 27 Temmuz 2025 tarihli kararının detaylarına yer verildi. Bu karar gereği, 2025 yılının sadece Ağustos ayı boyunca bazı tarım ürünleri (domates, salatalık, patates, kabak, patlıcan, biber, elma, üzüm, şeftali, kiraz, armut, karpuz, kavun, incir, kuru incir, sarımsak, yumurta) ve tavuk eti ithalatına sınırlama getirildiği bildirildi. “Söz konusu geçici uygulama menşe fark etmeksizin tüm ülkelere uygulanmaktadır” şeklinde bir açıklama yapılırken, bu kararın geçici bir uygulama olduğu ifade edildi.

Bakanlığın yaptığı açıklamada, “Diğer taraftan, ülkemizin Suriye’ye ihracatı 8 Aralık 2024-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,31 artış göstermiştir. Ülkemiz Suriye’nin en büyük ticaret ortağı pozisyonuna sahip bulunmaktadır.” denildi. Ticaret Bakanlığı, Suriye ile ikili ticaretin sürdürülebilir bir şekilde arttırılması üzerine çalışmalarını aralıksız sürdürdüğüne vurgu yaptı. Ayrıca, Suriye Ekonomi Bakanı Nidal-Eş Şaar ve beraberindeki heyet 5-6 Ağustos’ta Türkiye’yi ziyaret ederek, Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi’ni (JETCO) kuran ve Türkiye Suriye İş Konseyi’nin kuruluşuna yönelik 18 adet Mutabakat Zaptı imzaladı.

Aynı zamanda, 27 Ağustos’ta başlayacak ve Eylül ayı boyunca sürecek Şam Uluslararası Ticaret Fuarı’na Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte yaklaşık 100 Türk firmasının katılması ve net 1000 m2’lik bir Türkiye pavilyonunun açılması hedefleniyor. Türkiye İhracatçıları Meclisi tarafından üst düzey bir Ticaret Heyeti organizasyonu yapılacak ve sektörünün öncü firmaları tarafından fuara güçlü bir katılım gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Öte yandan, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı, Türkiye’den ithal edilen dondurulmuş piliçlerin ülkeye girişini süresiz olarak engelleyerek, bu kararın 15 Ağustos’ta yürürlüğe girdiğini açıkladı. Yerli üreticiyi koruma ve gıda güvenliği sağlama gerekçesiyle alınan bu karar, Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel Müdürlüğü tarafından da bazı tarım ve hayvancılık ürünlerinin ithalatını durdurmak için uygulandı. Yetkililer, bu kararın yerli üreticilerin pazarda güçlü yer almasını sağlamak, öz yeterliliği artırmak ve fiyat istikrarını korumak amacıyla alındığını ifade etti. Özellikle Hama’da düşük tavuk fiyatlarının piyasa üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı, hükümetin ithalat yasağını genişletmeye karar verdiği belirtildi. Şam Ticaret Müşavirliği, Türkiye’den Suriye’ye tarım ve hayvansal ürün ihracatı yapan firmalara bu yeni düzenlemeleri dikkate almaları ve ticari planlarını gözden geçirmeleri konusunda uyarıda bulundu.